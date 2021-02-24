預算案：料未來5年發行近2千億綠債　認購銀債年齡下調至60歲

因應在2050年之前實現碳中和的目標，政府會繼續推動綠色和可持續金融發展。財政司司長陳茂波今(24日)表示，計劃定期發行綠色債券，並會擴大「政府綠色債券計劃」的規模，建議將借款上限提升1倍至2,000億港元，讓香港可於未來5年，因應市場情況，再發行合共約1,755億港元等值的綠色債券。

陳表示，上月成功發售第2批總值25億美元的政府綠色債券，當中的30年期債券更是港府迄今發行年期最長的債券，亦是亞洲至今年期最長的政府類別美元計價債券。他指上述建議讓香港有更大空間嘗試擴大綠債發行的幣種、項目的種類和發行的渠道，進一步豐富香港綠色金融的生態。同時亦計劃發行綠色零售債券讓市民參與。

政府亦計劃於本年度繼續發行不少於240億港元銀色債券和不少於150億港元的通脹掛鈎債券（即iBond）。陳表示，建議將政府債券計劃借款上限由2,000億港元提升至3,000億港元，以便有足夠空間發債，達致持續發展債券市場的目標。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由65歲降至60歲。

另外，為促進香港債券市場的多元化發展建立路線圖，強化債券市場的功能，陳將領導一個策略小組，成員包括財庫局、金管局、證監會、保監局，及香港交易及結算所有限公司。政府亦會提升本地債務工具中央結算系統的效率和容量，並引入新功能，應付「債券通」北向交易下與日俱增的市場需求，同時支持將來開通南向交易，為內地投資者提供風險可控的渠道參與本地及海外債券市場。長遠會將該系統發展為亞洲以至國際主要的中央證券託管平台。