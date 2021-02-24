預算案：撥款2億元設IT實驗室　冀加強中小學STEM教育

小學生可透過課外活動加強對STEM教育的興趣及應用。

財政司司長陳茂波表示，近年香港的研發人員及初創企業員工人數已有顯著增長，為培育創科人才，教育局過去數年已落實多項措施推動STEM教育，包括更新課程、提供教師專業培訓、資助及舉辦STEM教育博覽會等大型學習活動。陳指「中學IT創新實驗室」推出至今反應積極，將會撥款2億多港元把計劃推展至小學，未來三個學年向每所資助小學提供最高40萬港元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用，為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備。政府資訊科技總監辦公室會設立一站式支援中心，向小學提供協助。

他又指，去年政府預留4,000萬港元，以先導形式資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習，共有超過1,600位同學和逾1,000間公司參加，80%實習生表示畢業後會考慮投身創科工作。由於反應熱烈，計劃將恒常化。

政府今年上半年將推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。計劃將動用約20億港元，由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。

陳續指，就業機會及持續培訓亦是培育創科人才的關鍵。「研究人才庫」過去3年已資助超過3,700個研發職位，當中約有1,400位博士後人才。「再工業化及科技培訓計劃」已為1,800多家企業的逾3,500個僱員提供在職培訓，使他們更掌握新經濟及創新科技的發展。

今年初推出的「大灣區青年就業計劃」亦特設約700個創科職位名額，鼓勵企業聘請香港的大學畢業生在香港和另一大灣區城市從事與創科相關的工作及接受在職培訓。