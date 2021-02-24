預算案：港深創科園獲325億元撥款　創科基金再獲注資95億元

財政司司長陳茂波今日(24日)表示，政府正全力推動位處落馬洲河套區的港深創新及科技園的發展，項目已獲撥款約325億港元，以開展建設工程，預期第一批設施可於2024至2027年分階段落成，估計對香港經濟貢獻每年達55億港元，以及創造約4,800個職位。而全面發展後的創科園會是香港歷來最大的創科平台，將提供120萬平方米總樓面面積，規模約為科學園的3倍，估計對經濟貢獻每年達520億港元，以及創造約5.2萬個職位。

陳又指，「創新及科技基金」批出的金額在過去7年已增加超過7倍，當局將在未來連續2年，向基金每年注資47.5億港元，即共95億港元，以支持旗下17個資助計劃及50多個研發實驗室未來3年的工作。

在過去兩年的預算案預留資源下，當局已擴建科學園及興建數碼港第5期，分別提供約2.8萬及6.3萬平方米的樓面面積，主要供研發或創科企業營運。同時，科學園首階段擴建的兩座大樓超過80%地方已有機構進駐；位於將軍澳工業邨的數據技術中心，自去年第4季投入營運亦已有16間企業進駐或簽訂租約，另有不少企業亦對進駐該中心表示興趣；而科學園旁邊於去年底落成的「創新斗室」，亦提供約500個具靈活設計的住宿空間，配以共用工作室等設施，支援科學園的科研人員，並將於今年上半年招租及試業。

至於數碼基建方面，香港現時5G網絡覆蓋率已逾90%，「擴展光纖網絡至偏遠地區鄉村資助計劃」由今年起分階段完成。政府將繼續支援5G網絡和應用服務的推展；供應更多不同頻帶的5G頻譜；便利營辦商在合適的政府場所及公共設施安裝基站。政府消息人士表示，大埔衞星測控站因使用的頻率與5G相同，令附近出現一個「5G」禁區，為讓出頻譜令該處未來可使用5G，當局會把衞星站搬至較偏僻的赤柱舂坎角電訊港，減低有關影響，搬遷工作料2024年完成。