預算案：推動初創企業　科技園及數碼港向兩基金注資5.5億元

在疫情下新一份財政預算案今(24日)出台，針對初創產業，港府表示科技園公司和數碼港計劃向「數碼港投資創業基金」，及「科技企業投資基金」分別注資3.5億港元和2億港元，並把涵蓋範圍擴大至B輪或後期的融資，以培育本地初創企業。

財政司司長陳茂波表示，近年初創企業的數目由2014年約1,100間，增至去年的超過3,300間；風險投資基金（風投基金）在本港的投資，亦由2014年的12.4億港元，增至2019年的99億港元，增幅超過7倍，而過去3年科學園和數碼港的創科企業已吸引超過410億港元投資；兩個園區亦正培育約600家初創企業，已畢業的近1,300家。

陳又指，「創科創投基金」過去2年向19間本地初創公司投資共超過1億港元，並吸引了超過5億港元私人投資，基金去年底新增3個共同投資夥伴，並會繼續夥拍風投基金投資於本地初創企業。過去3年，香港科技園公司的「科技企業投資基金」亦已向13家科技企業投資超過一億港元，並吸引約13.5億港元私人投資。

另外，陳茂波表示「大學科技初創企業資助計劃」過去3年向139間初創企業提供約1.2億港元資助，自計劃推出以來獲資助的企業超過一半已有產品推出市場，超過4成已有收入，約6成已獲投資者注資，吸引約5.3億港元投資。