預算案：5年内建逾10萬公屋單位　續推賓館變過渡房屋

財政司司長陳茂波表示，已覓得於未來十年興建31.6萬個公屋單位的土地，亦有望透過重建房委會工廠大廈而再增加，預測20/21年度起計的5年内，公屋總建屋量共約10.14萬個單位，當中包括超過7萬個公共租住房屋及「綠表置居計劃」單位，以及超過3萬個其他資助出售單位。私營房屋方面，估計今年起計5年內，私人住宅單位每年平均落成量超過1.8萬個，較過去5年的平均數增加約5%。

他又指，政府已覓得可在2023年底前提供約1.4萬個過渡性房屋單位的土地，已有超過1,100個單位入伙，涉及約9,800個單位的項目已啓動。50億港元的資助計劃已批出超過26億港元項目，政府今年會再注資33億港元。政府正向「關愛基金」申請資助，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位。

他又指，因應最新的經濟情況和市場反應，正研究把東九龍區5幅商業用地改劃作住宅用途，如證實可行，計劃在今年啓動法定城規程序改劃用途，初步估計共可提供約5,800個私人房屋單位。另外，港鐵和政府部門正全力推進小蠔灣車廠用地發展，目標是於2030年前後首批約6,000個公、私營單位陸續入伙，整個項目完成後提供約2萬個單位，約一半為公屋。

此外，政府計劃今年稍後就兩個「一地多用」的項目諮詢地區，分別為重建屯門診所及沙田山尾街社區設施聯用大樓；並會盡快向立法會申請撥款，推展安達臣道前石礦場、將軍澳市中心及上環消防局旁共3個「一地多用」項目。政府正檢視約40幅有聯用潛力的「政府、機構或社區」用地，希望今年内提出具體建議，包括發展多用途公共設施大樓。