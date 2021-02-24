預算案：為減路面車輛　私家車登記稅升15%　牌費飆30%

財政司司長陳茂波今日(24日)在財政預算案表示，私家車數量持續上升，交通擠塞日益嚴重。他建議將私家車(包括電動私家車)首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%，但其他汽車類別則不受影響，上述調整今日已刊憲生效。政府消息人士指，政策目的在於減少路面車輛，但未能預計成效。

政府消息人士表示，近年私家車數量不斷增加，現時整體有57萬架私家車，過去10年整體增加了38%，2017至19年整體私家車數目每年平均增加2%、約1.1萬架，而去年首次登記私家車則有3.7萬架。根據資料，政府預計加稅及牌費後，每年會增加約12.4億港元收入，消息人士強調政策目的在於減少路面車輛，並非為政府增加收入，但承認未能預計會減少多少新車、效益如何，僅指2011年加稅15%後的9至12個月，新登記車輛減少了約1.3%。

至於在經濟低迷情況下加稅，消息人士指因過去經濟復甦時，市民會有消費反彈，屆時新登記車輛或會大增，因應目前疫情稍見曙光，故認為現時是適合時機。消息人士又指據去年數據分析，預料15萬港元以上、30萬港元以下最多人買，故該稅階受影響人會較多。

另外，由於電動車不獲豁免，故當局建議「一換一」計劃下免稅額由25萬港元上調至28.75萬港元，但非「一換一」計劃下的電動車首次登記稅豁免額則維持9.75萬港元。

政府消息人士表示，「一換一」下上調的免稅額，可確保本身獲豁免不必交首次登記稅的電動車繼續不需交稅，豁免後仍需交稅的新電車，則視乎價值，需交稅項亦可能有所增加。

電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至28.75萬港元，而一般電動私家車的寬免額上限則維持97,500港元不變。運輸署亦會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，以期善用路面空間，紓緩交通擠塞。

私家車首次登記稅及牌照費分別自2011年及1991年以來未曾作出調整。根據港府刊憲，不同容量的汽油車，調整後每年牌照費為5074港元至14694港元不等，柴油車每年牌照費為6972港元至16592港元不等。另外，淨重不超過1公噸的電動車，調整後每年牌照費為572港元，而就每250公斤的淨重而收取的附加費，調整後每年牌照費為124港元。

至於私家車的首次登記稅稅率方面，不同的應課稅價值，原本稅率由40%至115%不等，增加至46%至132%的稅率不等。

根據交通諮詢委員會2014年的報告，本港整體車輛數目的增長主要來自私家車。2003至2013年期間，私家車共增加了40%，而其他車種的增幅則相對輕微。截至2014年9月，私家車數目的按年增長率為4.6%。

表：私家車首次登記稅計稅方式:

•稅階(應課稅價值/港元）•現行稅率•建議稅率•

•a)最初15萬•40%•46%•

•b)其次15萬•75%•86%•

•c)其次20萬•100%•115%•

•d)剩餘應課稅•115%•132%•