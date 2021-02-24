預算案：失業零支援打工仔感絕望　斥政府無能要市民埋單

新一份《財政預算案》千呼萬喚始出來，惜卻讓市民大失所望，有受新冠疫情影響而失業逾年的市民更直言絕望，不但沒有幫助失業的打工仔女，派糖亦變成電子消費券；亦有市民批評預算案「零分捧蛋」，直指疫情不止，皆因政府防疫無能，卻要市民「埋單」。

香港社區組織協會今早(24日)與一眾求助無門的基層、劏房市民，觀看財政司司長陳茂波在立法會發表《財政預算案》。其中，因疫情關係已失業超過1年的市民阿琦(化名)直斥「對政府已經唔係失望，係絕望」，指原本期望財政預算案能增加對失業人士的援助及派糖，最後卻只有電子消費券。原本從事飲食業阿琦表示，以往每月有約1.9萬港元收入，可惜因疫情關係，餐廳老闆因欠債而「走佬」，他甚至沒有獲得應有賠償，其後一整年也找不到工作，而積蓄亦清零，現時要變賣資產或借錢度日。

預算案發表後，阿琦批評政府「離地」，感到失望及憤怒，他指申請綜援或其他援助等手續繁瑣，更要向銀行申請證明文件，而證明文件同樣需付手續費，認為情況「未見官先打八十大板」，希望政府能簡化相關手續，並加快處理申請。

年屆64歲的市民麥先生表示，早前政府承諾60至64歲可享2元乘車優惠，但到現時都未落實，批評當局動作緩慢遲鈍，形容「成份財政預算案都好失敗，零分呀！」又指政府完全沒有幫助基層市民，理應「捧蛋」，加上「啲大機構咁有錢都派(資助)，我哋(市民)就冇(支援)」，認為做法不公。此外，他又擔憂電子消費券無法幫助長者，因長者對智能手機等操作不熟，根本無法獲得資助。

一家三口居住於不足120呎劏房的市民李小姐，大呻「份預算案根本咩都幫唔到我」，其丈夫現時因疫情關係開工不足，更曾失業半年，惟有向親朋戚友借近10萬港元，更每月透支信用卡以支撐生活費。被問及對預算案的滿意度，她直言「零分」，並指對政府極度失望，認為疫情一直沒有紓緩皆因政府防疫無能，不但要市民「埋單」，當局更冷眼旁觀。

而單親媽媽李小姐，原從事酒店業，因疫情失業又要照顧女兒而無法工作。她表示，原先不想申請綜援，但現時情況實在毫無辦法，惟申請手續繁複，令她大感麻煩。李又指生活費連租金約1萬港元，先前政府向新移民派發的1萬港元津貼仍未到手，認為政府理應再派1萬港元，否則現時財政預算案根本對零收入家庭毫無幫助。