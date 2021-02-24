預算案：綜援生果金派半月糧　14年來首度　學者批政府離地

綜援金及生果金等人士獲派雙糧，已成過去14年預算案的特有安排，今年受到新冠肺炎疫情影響，各階層都生活艱苦，政府在今日(24日）發表的財政預算案中，只宣布發放相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼，等同派發半個月糧。有學者批評政府「離地」、沒有體察民情，仍用固有舊思維制訂措施，質疑要市民「窮到窮途末路」才肯幫。

已榮休的香港大學社會工作及社會行政學系原教授周永新表示，當局未有適當運用資源，現在領取綜援的人士有不少是失業者，有明顯經濟困難，政府一刀切減少額外津貼，決定不妥當。他認為當局應維持向領取綜援人士發放相當於1個月的綜合社會保障援助（綜援）標準金額。

預算案宣布推出援助失業人士的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬港元為上限。周認為，貸款計劃的意義及效果與坊間一直提出的失業援助金完全不一樣，他認為當局的措施會令人覺得政府對有需要的市民置之不理，並謂「要借錢，也不一定找你(政府)」。

至於寬減稅務方面，當局公布，2020/21課稅年度百分之百的薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬港元。周估計，上述措施或與當局聲稱財政緊絀有關，他亦不認同，認為政府儲備很多，今次預算案是沿用舊思維，認為市民「不是窮途末路，都不會幫你」，直言預算案提出的措施無助改善和應對目前香港的情況。