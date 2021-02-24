預算案：電動車配套差　政府急泵水補鑊望普及化

財政司司長陳茂波表示，政府一直推廣以電動車取代傳統燃油私家車，已預留8,000萬港元資助綠色專線小巴營運者，從2023年開始試驗電動公共小型巴士。同時又預留3.5億港元，資助營辦商從2023年開始在維多利亞港內航線測試電動渡輪。

政府去年增撥8億元並擴大「新能源運輸基金」的資助範圍，涵蓋更多電動商用車種。截至去年底，基金已批出1.54億港元，資助近200個適用於電動商用車、混合動力商用車及傳統巴士或渡輪的項目。

去年，每8輛新私家車即有1輛為電動車。電動車數量過去10年由184輛增至超過18,500輛，其中電動私家車佔全港私家車數目2.75%。政府推出「一換一」計劃，為購買新電動私家車並銷毀合條件舊車的車主，提供最高25萬港元的首次登記稅寬減。計劃已惠及90%成首次登記的電動私家車。一般電動私家車的寬免額為9.75萬港元。

環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，闡述使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制定電動車退役電池生產者責任計劃等。政府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。

去年10月，政府又推出規模達20億港元的「EV屋苑充電易資助計劃」，預計可於3年內為約6萬個現有私人住宅停車場車位安裝電動車充電基礎設施。計劃至今收到的申請涉及超過5萬個停車位。

另外，為進一步改善空氣質素，政府推出71億港元的特惠資助計劃，於2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商用車。政府將於今年中完成更新《香港清新空氣藍圖》，制定長遠目標及進一步改善空氣質素的措施。

政府消息人士表示，4架在維港內測試的電動渡輪將在今年出標，料最快2023年可登場，屆時會分配予港內4間營辦商試行。至於40架綠色專線電動小巴，消息人士指局方正考量初步路線，預計以短中程路線為主，相信較難在人多路窄的市區路段推行。