預算案：赤字創新高至2576億元　下年度財赤1016億元

財政司司長陳茂波表示，政府過去1年為應對疫情和紓困而大幅增加開支，2年間財政儲備從相等於23個月政府開支的水平，顯著下降至13個月，預計20/21度赤字為2,576億港元，財政儲備在今年3月31日預計為9,027億港元。他預期下一財政年度雖然收入有所改善，但由於推出逆周期財政措施，加上經常開支持續上升，財政赤字為1,016億港元，相等於本地生產總值3.6%。

他指，換言之香港經過15年來錄得盈餘之後，將會連年出現赤字，經營帳目在中期財政預測期間4年均會錄得赤字，其中21/22年度的經營赤字超過1,400億港元，主要是逆周期措施所致。其餘4年的經營赤字則介乎224億至407億港元。綜合帳目預計亦會連續4年錄得赤字，而上述預測並未計及政府未來可能推出的退稅及紓緩措施。

他解釋，赤字的主要成因是政府開支增長較收入增長快，當中尤以經常開支為甚，政府的經常開支由97/98年度約1500億港元，增加至20/21年度約4,700億港元，增幅超過2倍。

對於今年財赤創歷史新高，消息人士指，政府早前推出的4輪防疫抗疫基金涉款約1,600億港元，其中約1,300億港元的支出納入今財政年度，加上政府又曾推出多輪寬免稅項、差餉等紓困措施，令政府開支增加或收入減少約1,200億港元。換言之，抗疫基金及紓困措施約耗用或減少政府約2,500億港元的儲備。

至於政府預計未來5年均錄得財赤，有經濟師指近兩年政府推出紓緩措施才導致財赤數字大，並非屬於結構性財赤，但預料本港經濟在上半年仍面對困難，預料下半年才可通關，強調兩地開關才可令經濟復甦，預料本港經濟在2022或2023年才可恢復正常水平。