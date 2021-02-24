預算案：預留逾84億元採購及注射新冠疫苗　逾1億元推行健康碼

新冠疫苗接種計劃開始，港府在新一份《財政預算案》中預留84.41億元，用於採購及注射新冠疫苗，政府消息人士指，當中有55億港元是用於採購疫苗，其餘29億港元用於成立疫苗接種中心、提供予私家醫生協助接種新冠疫苗的資助額等。此外，衞生署擬預留52.61億元，用作推行應對疫情的新措施，當中2021至22年度的預算約為26.73億港元。

政府消息人士指出，在52.61億港元的預算中，有25.27億港元將用作包括添置額外器材、聘請員工、營運疫苗接種中心等用途。另有1.11億港元用作推行健康碼及逐步恢復入境口岸服務，以及800萬港元用作支付有關處理合案，以及追蹤接觸者的系統及設備經常性保養費用。至於政府1月封區檢測行動以來共涉及多少支出，消息人士指，現時較難計算相關項目。

財政司司長陳茂波今早(24日)亦表示，醫管局正全力推進第一個10年醫院發展計劃，該局會參考抗疫的經驗，在每間醫院的部分普通病房安裝所需設施，以便有需要時轉為第二線隔離病房。首間位於葵青區的地區康健中心已投入服務，當局去年預留經常開支6.5億在另外6區成立康健中心，位於深水埗和黃大仙的2間康健中心預計分別於未來2年開始營運。

當局去年也撥款約6億港元在其餘11區設立「地區康健站」，服務將於年內相繼開展。另外，政府亦自去年起增加投放在18間地區中醫診所暨教研中心的資源，改善中醫師的薪酬和培訓機會。政府透過5億港元專項基金，促進香港中醫藥發展。

此外，政府將增加約1.47億港元的經常撥款，加強醫管局的兒童及青少年精神科、社區精神科、老人精神科等服務，支援葵涌醫院重建後的擴充服務。當局消息人士透露，參與醫教社同心協作計劃的學校將由目前的150間，增至210間，醫管局另會增聘10名個案經理加強社區精神科服務。