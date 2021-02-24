預算案：落實公務員編制零增長　減少政府經常開支撥款1%

政府訂下目標，在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，料可節省約39億港元。

面對財赤挑戰，財政司司長陳茂波今(24日)表示，政府會通過節流加強公共財政紀律，於2021/22年度將落實公務員編制零增長。在不影響民生開支的前提下，所有政策局及部門須壓縮本身的開支，目標是在2022/23年度把經常開支撥款減少1%，預計可節省約39億港元。

他續指由於與薪酬相關的開支佔政府部門經常開支約6成，壓縮空間有限，所以節省主要來自餘下的4成，包括一般開支及資助金等主要類別。不過，他指決定不削減用於教育、社會福利和衞生的資源。其中在2021/22年度，該3個政策範疇的經常開支預算合共3,023億港元，佔政府總經常開支預算58%，相對2017/18年度的2,082億港元，增加45%。

為善用財政儲備爭取更佳回報，應付未來需要，陳表示會從2021/22年度開始，陸續在經營帳目中反映未來基金累計的投資收益，首年回撥250億港元，亦會從房屋儲備金回撥230億港元，以及「政府綠色債券計劃」所得的每年約350億港元。

他強調回撥未來基金投資收益和房屋儲備金，以及增發綠色債券，令政府即使面對未來數年的赤字預算，財政儲備仍可維持在相對穩健水平，增強外界對香港財政實力信心，有利於維持金融穩定。

就政府實施節流計劃，消息人士指，指標由相關政策局自行決定，或從部門的活動開支、法定團體、辦公室營運等方面扣除，但並不代表各部門不會開設新開支事項。對於僅減少1%開支會否做法溫和，消息人士指現階段政策太激進並無好處，又稱公務員減薪需行政會議作決定，與預算案無關，故不在考慮範圍內。

至於政府預料2021/22年度的綜合赤字為1,016億港元，惟消息人士指出，該赤字包含多項回撥款項，倘若去除上述3項回撥款額，預料21/22年度的赤字為1,846億港元。被問到未來基金投資時長為期10年，為何在下財政年度突然首度回撥？消息人士指政府認為金額滾存已足夠，總需一年開始回撥，又稱政府經通盤考慮財政狀況才作出相關決定。