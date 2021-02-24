預算案：獎券基金收入跌4成　港府注資11億增安老服務

針對長者服務，政府在新推出的財政預算案中指，會提供額外1500個資助長者家居照顧服務的名額，涉及的全年開支約1.5億港元。政府指現時亦正在推展66個新項目，於未來數年新增約8800個安老宿位及約2800個資助長者日間護理服務名額。

另外，財政司司長陳茂波今(24日)在發表財政預算時表示，「獎券基金」受疫情影響收入大減，因此政府會向「獎券基金」注資11億港元，確保急需的社福服務處所發展項目（特別是較大型的安老和康復服務設施）可以如期設立，讓相關發展項目的可行性研究及詳細設計不受影響。

政府消息人士指，疫情下獎券基金收入下降，2019至20年收入為約19億港元，及至20至21年則下跌7.8億至約11.2億港元。當局預期未來2年有不少安老等社福項目向基金申請撥款，以研究詳細設計及可行性，例如黃竹坑綜合用地重建項目等，有需要注資11億港元。

陳補充指，政府近年大幅增加投放在康復服務的資源，其中到校學前康復服務的名額已於本學年增加1000個至8000個，預計名額會在2022/2023學年增加至一萬個。另外，勞工處去年推出「多元種族就業計劃」，通過非政府機構以個案管理方式，向少數族裔求職人士提供一站式就業服務。預計首2年會有超過500名少數族裔求職人士參與。