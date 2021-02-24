預算案：港府財赤下派糖縮水 一貼睇晒有冇受惠

2021-2022年度財政預算案今(24日)出爐，因應政府本年度財政赤字高達2,576億港元，持續創新高，財政司司長陳茂波不斷強調要「睇餸食飯」，拒延續上年全民派1萬港元的措施，其餘派糖措施亦大縮水。想睇吓仲有冇得喺僅有嘅措施中受惠？睇吓東網為你精心炮製嘅懶人包就一清二楚：

個人派糖措施

● 向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5,000港元的電子消費券

● 寬減百分百薪俸稅及個人入息課稅，上限1萬港元

● 寬免住宅物業全年差餉，首兩季每戶每季1,500港元為上限，其後兩季每季1,000港元為上限

● 為每個合資格電力住宅用戶戶口提供1,000港元的電費補貼

● 向領取社會保障金額的合資格人士，發放金額相當於半個月的綜援標準金額、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼；在職家庭津貼及以個人為申請單位的鼓勵就業交通津貼亦作相若安排

● 為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費

基層人士措施

● 設立申請期半年的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，申請人貸款額上限為在職期間平均每月收入的6倍，以8萬港元為上限。首1年只須還息，之後本金連利息最長可攤分5年償還，年利率固定1厘。如按時全額還款，已繳付的利息將全數退還。

● 預留10億港元，資助超過3,000幢差餉租值不高的老舊樓宇業主，進行渠管維修或提升工程

商戶派糖措施

● 寬減百分百的利得稅，上限為1萬港元

● 寬免本年度的商業登記費，讓150萬名業務經營者受惠

● 寬減本年度的非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5,000港元為上限，其後兩季每季2,000港元為上限

● 今年4月起，寬減非住宅用戶75%的應繳水費及排污費，每戶每月上限分別為2萬元及12,500港元，為期8個月

● 今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期6個月

● 應政府要求需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲全額租金寬免

企業支援

● 將百分百特別擔保產品的申請時限延長至今年底；提高每間企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年

● 將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月

房屋措施

● 政府今年再注資33億港元，推行先導計劃，讓非政府組織租用合適和入住率偏低的酒店和賓館作過渡性房屋單位

其他民生措施

● 預留5億港元優化部分郊野公園設施

● 預留5,500萬港元，就郊野公園內10條熱門及具旅遊潛力的行山徑，推行第2期改善計劃

● 預留3.18億港元推行「提升足球場設施五年計劃」，大幅增加符合國際標準的5人足球場、研究把現有場地擴建為標準11人草地足球場，以及加快更新人造草地

● 增加約1.47億港元的經常撥款，加強醫管局的兒童及青少年精神科、社區精神科、老人精神科等服務，支援葵涌醫院重建後的擴充服務

● 於今年提供額外1,500個資助長者家居照顧服務的名額，涉及的全年開支約1.5億港元