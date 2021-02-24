首10間接種疫苗院舍「有得揀」　下月15日前作決定

本港即將展開新冠疫苗接種計劃，安老院舍及殘疾人士院舍的院友和員工均可優先接種，而政府將安排醫護外展隊到10間規模較大的院舍，為院友接種。安老服務協會主席陳志育今日(24日)透露，社會福利署已向有關院舍發信，本周五前需交回條確認會否參與。院友可選擇接種科興或復必泰疫苗，參加接種者需在下月15日前決定，預料下月中可為選擇科興疫苗的院友進行接種，而選擇復必泰疫苗的院友則於下月下旬接種。

陳志育說，政府安排先邀請10間院舍參與新冠疫苗接種，是旨在透過這個先導計劃了解院舍傾向選擇哪種疫苗，同時累積經驗。10間院舍需於下月15日或之前，向社署提交3張表格，包括接種科興疫苗的名單、接種復必泰疫苗的名單，以及未能表達接種意願院友的名單。他估計，未來大規模接種會參考今次院友意願及接種經驗作安排，未必再如今次般「有得揀」。

陳續稱，安老院舍的院友大多關心疫苗的安全度、副作用及接種後可否外出或恢復探訪。而就他了解，院友較多希望接種科興疫苗，包括體弱需長期臥床的，亦包括行動自如的院友。他又提到，社署信件有不同疫苗資料，包括接種後可能出現的副作用、注意事項等。

首10間接種新冠疫苗的院舍：

聖恩護老院

保良局灣仔護老院暨長者日間護理中心

救世軍寶林長者之家

博愛醫院戴均護理安老院

松齡俊景護老中心

路德會黃鎮林伉儷安老院

香港正覺蓮社佛教寶靜護理安老院

東華三院許莫德瑜護理安老院

博愛醫院陳馮曼玲護理安老院

樂善堂朱定昌頤養院