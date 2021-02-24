7歲女隨母去打麻雀被舔私處　七旬翁認罪判監3年3月

七旬翁去年在元朗村屋內，向其「麻雀腳」的7歲女兒下手，先後用按摩器和舌頭去觸碰女童的私處。女童向母親投訴要「洗小妹妹」揭發事件。老翁今（24日）在區域法院，承認非禮和向年齡在十六歲以下的兒童作出嚴重猥褻行為兩罪。法庭認為判刑必須顧及保護兒童的利益，遂判處被告即時監禁39個月。

72歲被告文桂權，在荷蘭經營餐廳生意。案情顯示，X的母親是被告的「麻雀腳」，她定期到被告的村屋打麻雀。2020年6月6日，她帶同X到被告的村屋，大人在地下層打麻雀，X則獨自待在1樓玩耍。至晚上約11時，被告到1樓的睡房休息，X見到被告便着他幫忙開電視。

期間被告用一支按摩棒觸碰X的腿，再用按摩棒觸碰X的私處不多於1分鐘，並順手脫去X的內褲，轉用舌頭去舔X的私處一下。X叫被告停止，並趕緊穿回內褲離開，找到母親後表示要洗「洗小妹妹」，因為曾給被告觸摸。當兩母女回家時，X向母親透露更多被非禮的細節，母親始折返村屋去質問被告。

辯方求情指，被告能夠即時認罪，而他向X造成的傷害並不嚴重，根據X的醫療報告顯示，案發後X的情緒穩定，其陰道沒有外傷。辯方又指，被告未能說出犯案的原因，但願意承擔其責任，加上被告主要在荷蘭生活，相信重犯機會低，冀法庭能夠輕判。法官量刑時考慮到被告犯案的行為、時間及他與X年齡差距等因素，判處被告監禁39個月。