政Whats噏：預算案沉悶　多位官員恰眼瞓

新一份財政預算案今日(24日)公布，不過睇嚟就無乜料到啦，至少吸引唔到一眾議員同官員集中精神聽，紛紛玩電話同平板電腦，甚至連食物及衞生局局長陳肇始、勞工及福利局局長羅致光，同埋教育局局長楊潤雄忍唔住恰眼瞓啊！

一朝早就要嚟立法會聽財政預算案，睇嚟大家都睡眼惺忪。部分官員係財政司司長陳茂波開始二讀無幾耐就開始睇手機，其中商經局局長邱騰華睇得最頻密，環境局局長黃錦星同埋公務員事務局局長聶德權都周不時睇吓手機。而陳肇始、羅致光，同埋楊潤雄去到1小時後就開始進入「瞌下醒下」嘅狀態，多次被傳媒捕捉到「釣魚」嘅鏡頭啊。至於政制及內地事務局局長曾國衞就唔知係咪之前被人發現開會瞓覺，所以今日全程都非常認真咁抄筆記，抄足接近2個小時。咁認真係好事，但長時間低頭抄嘢都要注意頸部同眼睛健康啊！

唔單止官員齊釣魚，議員張華峰(肥老闆)同埋議員黃定光(象哥)都一度「閉目養神」，只見象哥單手托頭，又輕輕按摩眉頭位置，唔知係咪想令自己清醒啲呢？無瞓著嘅議員都唔代表好專心架，多名議員係會上睇手機，議員葉劉淑儀之後仲拎埋平板電腦出嚟睇添。而議員周浩鼎同埋紡織及製衣界議員鍾國斌就展現大爺式坐法，成個人挨後貼住椅背，周浩鼎之後仲翹起腳坐。

當陳茂波讀完財政預算案後，就到律政司司長鄭若驊誦讀《2021年仲裁(修訂)條例草案》，不過睇嚟大家經歷完兩小時嘅財政預算案後都鬆一口氣，急急腳離開會議廳，得返一部分議員留低。鄭若驊仲唔小心甩轆，發言時唔記得將咪戴上心口，係講咗一聲「主席」發現無聲之後先急忙戴返。。