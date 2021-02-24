索償案有被告無披露資產　葛師科求判對方藐視法庭獲批

知名中國官窰瓷器收藏家葛師科聲稱被人騙款3.36億港元，於2019年向多名人士及多間公司興訟要求還款及賠償。法庭其後頒令，禁制各被告動用涉案資產，並要被告披露款項去向。去年12月葛指其中一名被告違令無披露資產，要求高院裁定該被告藐視法庭。案件今天（24日）提訊，該被告並無出席，法官遂應葛之要求判該被告藐視法庭，並頒下拘捕令要將該被告拘捕歸案。

本案原告葛師科，今天被裁定藐視法庭的被告為陳亮行。原告指稱他被騙去的3.36億港元中，有1500萬港元現被陳收藏。根據高院先前頒令，陳被禁止處理或轉移他在指定銀行戶口內的1600萬港元存款，並須於去年8月18日前，告知原告其1500萬港元之下落，和披露所有逾5萬港元的資產。原告指陳並無這樣做，因此屬藐視法庭。

原告的律師今天向法官表示，原告在去年12月提出判陳藐視法庭的申請後，已將訴訟文件送達予陳，並於前日再通知陳今天有聆訊。不過陳一直沒有作任何回應，法官在閱覽原告方提供的資料後，同意原告的陳述，裁定陳未有遵守法庭命令，屬藐視法庭，並針對陳發出拘捕令。