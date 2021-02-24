預算案：6部門瘦身唔收貨　何君堯促港台開支減半

新一份財政預算案撥款6,253億港元，作為本年度的政府財務開支。議員何君堯認為金額過於龐大，包括香港電台(港台)在內，起碼要有6大部門開支需要瘦身減磅。

何君堯於社交平台上載自己的手寫筆記，不禁於各項金額旁寫上「好貴！好浪費！」字眼。預算案建議為港台提供近10億港元撥款，何直指可再削減一半開支，更應與政府新聞處合併。此外，大學教育資助委員會耗資高達230億港元，何指必須再減少100億港元，因各大學自己有財政資源；教育局的760億撥款亦應減少100億。對於食物及衞生局(衞生科)需要近800億港元，何直斥「不是物有所值，廢廢哋！」。

6大部門開支經「瘦身減磅」後，何認為可節省760多億元，將整體開支減到5,500億港元會較為健康。他更引出《基本法》第107條指出，香港特區的財政預算以量入為出為原則，力求收支平衡，避免赤字，並與本地生產總值的增長率相適應。他指「為官絕不能怕難事」，促進一步削減政府財務開支。

向市民發放消費券，最初是由議員田北辰提議，他回應指政府如今決定分期發放，做法猶如向市民派發生活費，憂市民最終只會利用消費券在超級市場購買日用品，根本未能刺激消費及經濟。另外，行政會議召集人陳智思則表示，行會成員一致支持預算案，認為派發消費券可帶動經濟。他亦指，預見未來數年會有財赤，有需要增加部分稅收，或未必是適當的時候擴闊稅基，但應開始討論。