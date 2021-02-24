預算案：財赤下硬推明日大嶼　明年展開前期公眾諮詢

新一份財政預算案今（24日）出爐，政府預計2020/2021度赤字約2,576億港元，惟當局在嚴重財赤下仍堅持硬推「明日大嶼」計劃，並擬於明年下半年開展前期研究的首期公眾諮詢。

今次財政預算案雖對工程造價高達6200多億港元的「明日大嶼」計劃隻字不提，但計劃在財赤情況下仍獲推展得如火如荼。政府消息人士透露，當局仍須待顧問研究結果出爐才評估財政壓力，同時認為計劃或須待2026至2027年才正式動工，相信不少大型基建項目已陸續完工，明日大嶼屆時可接上其他峻工項目去開展，預料「政府到時基建投資開支唔會額外多出好多」。

消息人士指出，隨立法會去年底通過計劃前期研究撥款，研究招標反應踴躍，收到不多於10份標書，期望最快6月批出顧問合約，隨即展開42個月前期研究，預計研究的諮詢分為兩期進行，期望最快2034年有首批住宅單位落成。提到政府為計劃發債或融資的可行性，消息人士指已要求顧問公司於研究報告為以上方案提供意見。

另外，相比去年財政預算案，今次土地共享計劃及公屋免租安排亦「消失無蹤」。土地共享計劃可謂毫無寸進，消息人士透露計劃仍申請「零蛋」，當局亦冇進一步補充措施可改善現況。而財赤下政府懶理基層，拒作公屋免租，消息人士指因應財赤，希望市民「睇餸食飯」，並反駁今年9月房屋委員會將實施日前公布的公屋免租一個月措施，「咁今年(公屋戶)都不算完全冇免租」。