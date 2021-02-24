預算案：披露維護國家安全開支達80億元　為專門款項

財政預算案披露關於「維護國家安全的開支」，涉款80億港元，是由行政長官批准由財政司司長撥出專門款項，以支付未來數年的有關開支。

《港區國安法》已實施近8個月，跟隨設立的警隊國家安全處一直沒有披露編制架構。而今日發布的財政預算案則揭露有關「維護國家安全的開支」，本年度開支預算是80億港元。有關款項未有編撰為獨立開支總目，在摘要中列明是根據港區國安法，經行政長官批准，財政司司長應當從政府一般收入中撥出專門款項，支付關於維護國家安全的開支並核准所涉及的人員編制。至於警務處的開支總目則未有提到國安處及其衍生的任何開支。

財政司司長陳茂波於記者會解釋，國安法中已清楚列明需要為國安開支撥款，政府帳目亦早已寫明，本來已經十分清楚，故於演辭中並無觸及項目。再被追問國安處的預算撥款，要求局方交代有關款項實際應付多少年的工作，下年會否仍有相關預算時，陳指有關開支其實早已支付，在國安法亦有提及撥出專項款項使用，而在2月公布的政府帳目中亦有列出相關款項，強調絕對是公開透明。

有關款項未有再詳細列明細項支出，但已知的是特首林鄭月娥去年在13份本地報章刊登頭版廣告，呼籲市民「充分理解及堅定支持全國人民代表大會通過的《決定》」，當時已耗費約254萬港元。