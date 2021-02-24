科大推全港首個國際MBA數碼課程　兼讀制為期兩年

香港科技大學商學院今日（24日）宣布推出全港首個國際工商管理碩士數碼課程。科大指，該為期兩年的兼讀制課程，專為亞洲區專業人士而設，學生可於公幹期間、甚至移居另一城市後繼續學習，無阻事業、家庭或個人發展。

科大指，該課程的畢業證書與科大全日制和兼讀制的工商管理碩士課程一樣，均由科大頒授。學生只須於課程的首周親身到校園上課，其餘科目則可在網上學習。同時，課程提供海外考察項目以拓展學生國際視野，以及面授式選修科目以供選擇。

科大商學院院長譚嘉因指，網上學習和虛擬教學技術發展迅速，該課程提供創新與實用學習平台，應對疫情後的世界發展和環境。她指，科大已準備好活用校內先進設備，包括亞洲首個虛擬教室。

科大商學院副院長兼工商管理碩士課程主任陳泰元表示，課程以五大事業發展路向為基礎，推出多元化選項，包括新推出的人工智能、大數據、區塊鏈、金融科技和物聯網選修課程。他指，透過在虛擬環境團體合作，學生可提升適用於遙距工作模式的領袖技巧，迎接全新經濟模式所帶來的機遇。