4反黑警涉假掃賭案　賭場負責人認罪囚8個月

警方3年前派臥底滲入三合會，期間卻撞破反黑警員涉嫌與三合會合作安排「假掃蕩」非法賭場。4名反黑組男警員與賭場負責人被捕，賭場負責人去年在區院承認一項串謀妨礙司法公正罪，今（24日）被判囚8個月，法官直指此種操縱的計劃，對法治造成較大的衝擊，亦削弱市民對法治的信心。

被告陳少寶（39歲），承認於2018年5月2日至7月10日，在香港連同王偉軍及一名稱為「Eddy」的人士串謀妨礙司法公正。辯方求情指，被告曾經從事汽車維修，其父母為退休公務員，他在案中只是聽從指示而行，沒有收取過協定給他的5000港元報酬，他已明白自己是代罪羔羊及被利用的棋子，並感到後悔。

法官判刑時則指，被告為計劃的主要執行者，不但協助搬走涉案堵場的釣魚機，亦幫忙布置、招攬戲子等，其角色並非不重要，亦不能缺少，幸計劃最終未能成功，惟這種操縱的行為衝擊法治，亦削弱了市民對法治的信心。法官考慮到被告認罪，判被告監禁8個月。

案情透露，本案是由一名臥底警員揭發，當時他滲入三合會，被安排到非法賭場工作，碰巧獲「阿頂」指派參與假掃賭勾當，期間更被警員邀到荃灣警署商討「戲台」布置，警員不但考慮到擺放現場物件要「像樣」更要顧及邏輯，對戲子安排更是「講究」，特別叮囑「唔要南亞裔，唔要唔夠秤，唔要通緝」，該假掃賭計劃終未有成功執行。

另外，涉案的4名警員趙廣林、賴福康、傅裕文、張子健都否認控罪，他們將於3月1日在區院再提訊。