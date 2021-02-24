預算案：黨派不滿政府拒設失業援助金　轟羅致光鐵石心腸

政府以財政赤字續創新高為由，無視失業率同時飆升，始終拒設失業援助金，卻推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，容許失業人士借貸渡過難關。多個黨派並不「收貨」，特別怒斥勞工及福利局局長羅致光是最鐵石心腸、最「硬頸」，促政府不要為短期失業援助金「關上大門」。

工聯會表示，明白政府於經濟困境下制定預算案很困難，但市民的生活更艱難，政府必須有針對性措施支援失業人士。勞工界議員陸頌雄認為現時失業率高企，貸款計劃始終未能代替失業援助金。他更斥羅致光在設立失業援助金方面，是最鐵石心腸及最「硬頸」。議員麥美娟斥政府支援失業人士的力度不足，質疑有關政策局是否曾提出建議。政黨民建聯同樣對羅致光多次否定失業援助金的重要性感到失望，認為對失業人士而言，向銀行借貸並非最好的安排，而個人債務亦有機會被濫用，希望政府不要為短期失業援助金「關上大門」。

新民黨形容預算案為「低血糖」，議員葉劉淑儀指政府的經常性開支增長過快，由1997年的1,500億港元，大幅增加至今年的4,700億港元，違背了審慎理財原則。該黨又期望消費券推出後，「資源唔好落左喺大財團手上」，小商戶亦應有所得益。自由黨則提醒政府在執行消費券安排時，要考慮更多細節，例如食物及衞生局不應再關閉娛樂及飲食場所，容許更多商戶受惠。