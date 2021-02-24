港府去年購逾8370萬個有問題口罩　向涉案供應商追討

港府去年向全球採購合共11.2億個口罩，截至去年12月底，物流署發現約8370萬個可能出現問題的口罩，當中約4500萬個涉質素問題，已向政府部門分發約327萬個，相關部門已使用當中約321萬個口罩。

財經事務及庫務局局長許正宇回覆議員查詢時表示，該批涉質素問題的口罩分別來自內地、日本、印度等多國，且經物流署抽樣及化驗所測試而發現，並已通知相關部門停用口罩，以及將剩的口罩交還物流署跟進，現正與相關口罩供應商跟進，要求整批口罩換貨或退款。

他又指，部分口罩並非全數來自供應商聲稱的產地。當中涉及約3200萬個口罩，供應商聲稱是來自日本，物流署沒有分發給政府部門，但當局已轉交相關執法部門跟進個案，有關的採購合約已撤銷，並正向涉案供應商追討損失及賠償。

另外，物流署本年採購口罩中，撇除已撤銷的合約，尚有40萬個口逾期未尚未得到，涉及供應商中國國際進出口有限公司及華潤紡織品有限公司，相關供應商解釋是因為生產地貨運出口限制而延期交貨。