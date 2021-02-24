海關指空運海運走私案急增　去年檢獲毒品價值按年增逾1.2倍

海關一直致力於打擊走私活動，根據該部門今（24日）向立法會提供的文件，去年以空運及海運貨物販運毒品的案件大幅增加，而針對走私小型槍械及輕型武器，和瀕危物種的走私情況亦見上升趨勢。海關指出，單單以空運貨物計算，海關去年破獲962宗案件，涉及2.51公噸走私毒品，價值13.7億港元，案件宗數及檢獲毒品數量，分別較前年激升72%及124%。

海關表示，危險藥物是常見的走私物品之一，毒販以迂迴路線和精密的收藏及掩飾手法，以避開偵查，而去年貨物販運毒品的案件上升，當中常涉及郵包及快遞包裹，並由販毒集團控制的人士作為收件人。在海路方面，海關於去年在海運貨櫃破獲大批毒品，包括有紀錄以來檢獲量最大的個案。

據文件所示，海關在去年破獲的槍械及彈藥案件達46宗，較前年的27宗增加了70%，其中懷疑真槍及真槍元件的案件更由前年的7宗上升至去年的35宗，升輻達400%。海關指，有關個案大多涉及郵包及快遞包裹，而走私小型槍械及輕型武器是重點關注目標，已加強相關執法工作，特別是針對槍械及其元件的走私活動。

而在走私瀕危物種方面，海關亦留意到有上升趨勢，常見的檢獲物品包括非法象牙、穿山甲鱗片、犀牛角、木材、花旗參和珍稀寵物等。海關指，雖然經客運渠道偵破的案件數目顯著下跌，但由於犯罪集團改以貨運形式走私較大量的瀕危物種，因此相關檢獲物品總值由前年的1.33億港元，升至去年的1.51億港元，錄得13.7%的升幅。

整體而言，海關去年偵破的貨運走私案件宗數為4,164宗，較前年微升39宗，但檢獲的物品價值則由前年的14.35億港元，上升逾倍至去年31.46億港元。而在客運方面，海關偵破的走私案件則由前年的31,122宗大輻下降至去年的6,774宗，跌輻達逾78%，但檢獲的物品總值則上升逾92%至33.15億港元。