不滿區議會秘書沒將動議納議程　羅健熙申司法覆核

南區區議會原定去年7月2日，討論「索取南區警區處理精神上無行為能力的人的案件資料」的動議，但南區民政事務專員鄭港涌更指議程不符合區議會職能帶隊離場，區議會秘書亦沒有將該動議納入議程。南區區議會主席羅健熙不滿秘書的做法，申請司法覆核要求推翻有關決定。高院今日（24日)開庭，在聽取與訟雙方陳詞後，決定押後裁決是否受理羅的申請。

申請人是南區區議會主席羅健熙，答辯人為南區區議會秘書葉偉思。羅一方力陳區議會主席有權及有責任把要討論的議題納入議程，秘書則有責任去執行，但現時秘書沒有盡責。葉一方則指申請人錯誤演繹相關條例，並指是否將議題納入議程，政府才有最終決定權。

羅的律師指根據《區議會條例》第61及66條，區議會及其主席的職能就是要向政府提出意見，而把需討論的議題納入議程是主席的權力及責任，政府不能干涉。區議會秘書的職權只是要去執行主席的決定，故認為葉偉思的做法是沒有履行其職責。律師又指，雖然本案有關於區議會事務，但因涉及《區議會條例》中有關職權問題，法庭有權干涉。

葉偉思一方就回應指，根據《基本法》政府才是制定政策的決定人，並有最終決定權，即使區議會需向政府提供意見，是否接納仍由政府決定。至於區議會要討論甚麼議題及是否要納入議程，政府亦有權作出決定。