統計處公布去年GDP修訂數字　按年下跌6.1%史上最差

政府統計處今日(24日)公布去年第4季及全年的本地生產總值(GDP)修訂數字，去年第4季本地生產總值較2019年同期實質下跌3%，而去年全年與2019年比較，本地生產總值實質下跌6.1%，與1月底發表預先估計數字相同，均創有紀錄以來最差。

去年第4季的私人消費開支與2019年同期比較實質下跌7.2%，較第3季8.2%的跌幅為小，而2020年全年與2019年比較，私人消費開支實質下跌10.1%。而政府消費開支繼去年第3季上升7.1%後，在第4季與2019年同期比較實質上升5.6%，去年全年與2019年比較，政府消費開支實質上升7.8%。

貨品出口總額與去年同期比較錄得5.5%的實質升幅，而第3季的升幅為3.9%。貨品進口則在第4季實質上升6.9%，而第3季的升幅為1.9%，2020年全年與2019年比較，貨品出口總額及貨品進口分別錄得0.3%及2.1%的實質跌幅。

服務輸出在第4季與2019年同期比較實質顯著下跌29.6%，而第3季的跌幅為33.5%。服務輸入在第4季實質則下跌35.9%，而第3季的跌幅為36%，2020年全年與2019年比較，服務輸出及服務輸入分別錄得36.8%及35.1%的實質跌幅。