預算案：削開支得把口 律政司開支増約三成 特首辦亦多673萬元

港府財政赤字創新高，當局高叫各部門要縮減開支，不過，新一年度財政預算案編列各部門開支時，律政司有4項開支預算均較上年度上升，其中「刑事檢控」方面，2020/21年度修訂預算為8.3億港元，但2021/22年度則升至10.9億港元，增幅約為32%；而行政長官辦公室2021/22年度的所需的薪金及開支預算為1.24億港元，較去年度的修訂預算增加673萬港元，增幅約為5%。

律政司多項綱領開支增加，除了「刑事檢控」外，「民事法律」本年度的財政預算撥款為9.3億港元，較去年度的修訂預算6.74億港元，多出39.3%；「國際法律」方面，本年度的財政預算撥款則為1.5億港元，而去年度為1.1億，增幅為36.1%。

另外，司法機構的開支亦上升，2021/22年度所需的薪金及開支預算為23.25億港元，較去年度增加1.8億，升幅約為8.5%。當中「法院、審裁處及多項法定職能」的本年度預算為17.9億港元，較去年度增加9.3%；而「為法庭的運作提供支援服務」本年度的預算則是5.3億港元，較去年度增加6%。