毅進生苦纏警嫂遊蕩罪成　庭上高呼警察濫捕先索精神報告

毅進男學生欲追求心儀的「警嫂」美甲師而連日騷擾她，又尾隨她去廁外，事件驚動警方後男生又涉嫌拒捕。男生受審後今（24日）在九龍城法院被裁定遊蕩罪成，拒捕罪則不成立。被告聞判後仍在庭上喋喋不休，又斥責警員濫捕，更表示：「應該拉警察先啱」。裁判官關注他的精神狀態，決定為他索取精神科醫生、感化和社會服務令報告，並於3月10日判刑，期間將他還押小欖精神病治療中心看管。

控罪指23歲被告鄧梓軒於去年9月5日，在九龍城廣場某店舖外遊蕩，導致女子莫雅莉合理地擔心，以及為抗拒合法拘捕而襲擊4名警員。裁判官今接納女事主的證供，指一般人若遭人跟着去廁所的話，都會感到擔憂，故裁定被告遊蕩罪成。就餘下的拒捕罪，裁判官指警長作供期間曾閱讀案件的報道，法庭難以估算他會否受影響，故不接納其證供，加上法庭不能肯定其他警員是否合理拘捕基礎，抑或只是單純聽從上司指示才進行拘捕行動，故裁定拒捕罪不成立。

辯方求情稱，被告在毅進修讀心理及輔導學，又指案發現場是大型商場，有保安當值之餘，廁所外亦有閉路電視，故事主的擔憂着實有限。此時被告不斷提醒辯方他有養貓，會不時到商場買寵物用品，又不斷重提他的腳患，裁判官提醒他已過了作供階段，並指示庭警將他帶入犯人欄，惟他仍不收口，高呼「警察濫捕，應該拉警察先啱」，又質疑警察為他錄口供時有遺漏。

裁判官直言關注被告的精神狀態，決定為他索取報告，惟被告大叫：「點解突然拉我？點解攞精神科醫生報告？」裁判官問辯方3月10日可否到庭聽取判刑，被告接話：「唔可以！我要打電話。」最終被告在庭警多番勸喻下始進入羈留室，惟他進入羈留室後再次吵鬧。稍後庭警返回庭內，被告家人央求庭警「唔好打佢（被告）」，庭警則表示不會打他，解釋：「裏面有閉路電視，冇人傷害佢，係佢自己傷害自己。」