中大「朔夜」當選學生會　八大學第二個成功換屆

各院校的學生會將首次在《港區國安法》下進行換屆。中文大學學生會唯一參選的內閣「朔夜」今日（24日）在其Facebook專頁公布，該候選內閣獲3,983票信任、41票不信任票，當選中大學生會幹事會，中大成爲八大中第二個成功換屆的學生會。

爲期兩周的投票期今日中午結束，今屆有4,099人投票，投票率為23.09%。「朔夜」獲3,983票信任、41票不信任票，當選成爲新一屆中大學生會，將於下月1日履新。

「朔夜」早前接受媒體訪問時指，全體12名成員已有被捕心理準備，當選後續宣揚民主、自由、法治等價值。中大其後發聲明指強烈反對內閣的參選宣言及有關訪問中，涉及大學的失實指控及可能違法的言論，又指校方有權就此終止員生或組織的職務，需要時會尋求執法部門協助。「朔夜」再發聲明批評校方企圖威脅中大員生噤聲。

今年多間大學未有人出選學生會，目前八間資助大學之中，僅中大及理大學生會成功換屆，港大的唯一候選內閣早前落選，需於4月舉行補選。科大、城大、浸大、嶺大及教大暫未有學生會內閣報名。