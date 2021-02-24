預算案：工會批救援失業措施力度不足　勞工界訴求落空

黃國批評，預算案內救援失業措施的力度與現時失業的嚴重情況不相符。

政府今天(24日)公布《2021-22年財政預算案》，推出由政府擔保的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」、開展第四期「特別‧愛增值」計劃，並增設30,000個臨時職位等支援失業人士措施，有工會批評預算案對救援失業的措施力度不足，對勞工界爭取多時的失業援助金，以及提高培訓津貼等依然落空，對此感到失望。

工聯會理事長黃國表示，今天公布的預算案接納了部分勞工界建議，惟對於預算案指出上年承諾開設的31,000個職位，目前只落實了16,000個，則希望政府在創造職位方面要積極跟進，緩和不斷上升的失業情況。

黃續指，只重點推出失業貸款並未能真正對準失業工友的需要，更有把支援失業者的責任推卸給銀行，但政府未有回應其他勞工界提出的建議，包括設立已得到各界共識的失業援助金、允許以個人名義申領失業綜援，以及提升再培訓計劃津貼額。

他批評，預算案內救援失業的措施力度不足，與現時失業的嚴重情況不相符，未能精準解決失業人士的需要，政府堅持不肯設立失業援助金，若能放寬綜援申請限制至個人名義，以及提升再培訓計劃的津貼額，相信可為失業人士提供更全面保障，可惜政府對此充耳不聞。