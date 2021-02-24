預算案：港府推電子消費券慢半拍　澳門去年初推2期消費補貼計劃

港府再次慢半拍！新一份財政預算案宣布向市民派發5,000元電子消費券，相比澳門政府早於去年已推出兩期消費補貼計劃，並以電子消費卡形式，向持澳門身份證的居民合共發放8,000澳門元，港府又一次後知後覺。據澳門政府指，當地推出的消費補貼計劃有助穩住內需市場、紓解居民壓力，估算帶來總體經濟效益為18億至24億澳門元。

澳門政府早於去年2月已透露將推出電子消費券，至3月16日，澳門政府正式公布首期消費補貼計劃詳情，同年7月，再「加碼」推出第二期計劃。兩期計劃的財政開支，分別涉及約22億及36億澳門元。有關計劃去年底已結束，澳門當局於本年1月下旬，安排市民將消費卡轉換回一般「澳門通」電子儲值卡。

在首期計劃中，澳門以電子消費卡形式向澳門居民發放3,000澳門元，使用期為去年5月至7月，每日使用上限為300澳門元，僅可用於購買貨品或服務，不得兌換為現金，亦不能用於賭場，或支付境外旅遊服務、醫療等服務費用。計劃的電子消費卡由澳門通公司負責，使用方法與一般澳門通卡相同。

居民完成網上登記後，自去年4月14日起可領卡，據當局資料，首日發卡已有逾2.5萬人領卡。在使用期首兩天，電子消費卡的消費總金額約為1.25億澳門元；至7月17日，總交易額約為17.8億澳門元，佔已發出消費卡總額95%，涉及約1,987萬宗交易。

至於去年7月公布的第二期消費補貼計劃，每名澳門居民可獲發放5,000澳門元，使用期為去年8至12月，使用規限與第一期相同。而持第一期消費卡者，可直接於當局的增值機進行增值，不用再登記或預約，但第一期的消費補貼餘額不能累積到第二期，須退回予政府。截至去年11月24日，第二期電子消費卡的總交易額約為28.8億澳門元，佔發出消費卡總額約88%，涉超過3,620萬宗交易。