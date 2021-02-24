女子被誤當便衣遭禁錮　兩被告均辯稱路過

前年7月7日九龍反修例大遊行結束後，一名30歲女子在旺角用手機拍照，被示威者誤當成便衣女警，期間遭人包圍、禁錮及打傷。事後兩男一女被警方拘捕，他們否認非法禁錮、參與非法集結和非禮共3罪，案件今（24日）在區院續審。法官裁定案件表證成立，其中兩名被告選擇自辯。

3名被告依次為32歲男廚師黃子隆、24歲大專男生吳睿哲和25歲女教師蘇瑋善。他們被控於2019年7月7日，在旺角山東街與西洋菜南街交界，與其他身份不詳的人士非法集結，以及非法囚禁女事主X。首被告另被控一項非禮罪，指他在同日同地非禮X。

次被告吳睿哲現任職註冊社工，他供稱當晚回家途中看見有人包圍X，說她是「Madam」並指控她傷人，故上前欲了解事件。現場片段顯示，X要離開時吳從旁出現，舉高雙手擋着她的去路。吳解釋當時是故意舉高雙手避免跟X有身體接觸，他同意無權阻擋他人去路。

第3被告蘇瑋善則供稱，她現在一所傳統女校任教。當日中午，她到尖沙咀參與一個獲警方批出不反對通知書的遊行，期間她一直佩戴口罩，因為遊行時周圍都有傳媒在採訪，而戴口罩可免被認出，免得引起家長和舊生對學校投訴。遊行結束後她前往朗豪坊乘車回家，途中聽到有呼喊聲，走近時有一名陌生男子跟跟她說X「搶嘢」，故她便上前了解事件。蘇明天將繼續作供。