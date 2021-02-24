海洋公園下周一推88元限時優惠　「光影都會」下月復辦

海洋公園上周四(18日)重開，公園今日(24日)宣布，下周一(3月1日)會推出「好賞！玩轉海洋公園」88港元限時搶購優惠，港人亦可享「無限次入場證」折扣優惠。另外，因疫情關係，在去年暫停的「光影都會」多媒體光雕投影匯演，亦將於下月及4月份的周末及公眾假期黃昏復辦。

公園介紹，下月1日至11日期間，在指定日期的下午4時，市民登入公園網頁，有機會用88港元選購公園門票、美食套餐、遊戲券及特色精品，而價值最高的禮品為近8,000港元的海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜；優惠逾5,000份。

而公園於下月11日下午4時，再推出壓軸優惠，市民可以188港元優惠價，搶購海洋公園萬豪酒店兩日一夜2人住宿連自助早餐和海洋公園入場門券(原價3,600港元)，名額10個。優惠先到先得，賣完即止。

此外，海洋公園會於下月1日至5月31日期間，推出港人限定「無限次入場證」優惠，其中，成人及小童均可以八折，即400及200港元，購買「無限次入場證」等。