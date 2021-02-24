預算案：差餉租值平均下跌6.8%　舖位跌幅最大

疫情大幅影響商舖及住宅租值，差餉物業估價署重估香港338萬個物業單位，重估後應課差餉租值平均下跌高達6.8%。香港私人住宅單位租值整體下跌4.1%，小型單位租值跌幅達3.4%；中型及豪宅租值亦分別下跌4.6%及5.8%，其中舖位及商業單位的租值方面跌幅最大，為10.2%，工業樓宇及寫字樓則分別下跌3.2%及9.5%。

新一份財政預算案公布，政府會寬免4季差餉，住宅物業首兩季每季上限1500港元，其後兩季每季上限1000港元，估計惠及295.5萬個物業。非住宅物業單位首兩季每季上限5000港元，其後兩季每季上限2000港元，估計惠及42.4萬個非住宅單位。在差餉寬免下，全港所有差餉繳納人均可受惠，在2021至22年度，首兩季及其後兩季，因差餉寬減計劃獲寬免全部差餉的住宅物業繳納人分別約63%及39%。政府收入因此減少150億港元，下年度差餉收入預計約為191億港元。

以私人小型住宅單位為例，扣除寬減措施後，業主平均每月只需交161港元；中型單位為689港元，較去年高；大型單位則有所下降，為1870港元。

差估署助理署長(差餉及物業估價事務)鄧燕霞說，受疫情影響，差餉應課租值下跌，私人住宅及非住宅物業單位的跌幅分別為4年及11年來高。她續稱，暫未能估算是否已「見底」，而黃埔花園及沙田第一城的差餉跌幅最多，估計因該地段位近大學校園，疫情下留學生減少，故令租值受影響。至於非住宅單位，受疫情影響，不少店舖關閉，導致遊客區舖位，如銅鑼灣及旺角租金跌幅較高。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇同樣指出，近年來差餉租值錄得升幅，相信今次差餉租值跌幅主要受疫情影響。政府應盡快撤銷樓市辣招，因經濟低迷，市民買樓主要用作自住，而非炒樓。他又認爲，官員因不想承擔責任而遲遲不願撤辣，政府為了社會大眾，應盡快撤辣。