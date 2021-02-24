新皇崗口岸主體工程料2023年完成　費用由深方負責

新皇崗口岸有最新發展，根據政府向立法會提交文件，深圳市政府最新估算，新皇崗口岸主體工程最早可望2023年底完成，工程費用由深方負責，並採用「深圳灣口岸模式」一地兩檢。文件又提到，重建後的皇崗口岸會成為交通樞紐，直接連接內地兩條城際鐵路及兩條深圳地鐵線，又計劃興建地下行人路接駁福田口岸。

文件指，港深雙方政府已同意及取得中央政府支持，在新皇崗口岸實施「一地兩檢」，位於深圳市內的新口岸大樓會以多層設計，在不同樓層設立內地及港方的清關、出入境及檢疫設施等。新皇崗口岸將參考「深圳灣口岸模式」一地兩檢，港府會在新口岸大樓內設立港方口岸區，日後港府將會對港方口岸區行使全面司法管轄權，並根據香港特區法律辦理清關、出入境及檢疫檢查。

港深雙方又同意，大樓的設計和建造工程由深方的承辦商全面負責，相關費用由深圳市政府承擔，港府將向深圳支付象徵式租金。港府指，實施一地兩檢可大大提升通關效率，而目前落馬洲管制站將騰空共釋放逾20公頃用地，以作其他用途。

新皇崗口岸將主力用作旅客通關，為免跨境貨車作業不受影響，港府會與深方磋商，期望可於蓮塘／香園圍口岸同時開放24小時運作，以及深圳灣及蓮塘／香園圍口岸具足夠配套設施後，才停止皇崗口岸的貨運通關服務。