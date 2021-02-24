預算案：消費券龜速派　商戶評價兩極　市民想要現金

在失業率高企，全港經濟重挫的大環境下，新一份財政預算案今日(24日)終於出爐，一如早前預料，政府未有如去年般向市民派發1萬蚊真金白銀，僅宣布向全港市民每人分期發放5,000港元電子消費券，平均每月1,000港元。有商舖認為此舉有助刺激經濟。商舖因店內並無設有電子消費方式，預料對生意幫助不大。有市民擔心長者不懂使用電子消費券，認為現金最實際。

灣仔街市部分商舖設有電子消費模式，經營豬肉檔的張先生則表示，政府發放電子消費券可有助於振興經濟，「對商家嚟講都係好事」。但他直言，現時很多地方都能使用電子方式消費，因此並不會特別令他生意增加，他期望政府宣傳電子消費券可做更好，吸引更多市民使用電子消費券。

羅小姐經營的餐廳只提供現金付款，她認為難以申請八達通等付款方式，因此措施對餐廳「完全無幫助」。她又指，曾經有食客因餐廳無電子付款方式而「轉場」光顧其他店舖，質疑消費券效用成效不大。建議政府若能直接派現金較好，亦方便市民使用。

17歲的侯同學因年齡未夠而未能領取電子消費券。他指其家人或會使用，但成效絕對沒有現金大，而且分階段發放較麻煩，亦會改變消費模式。加上長者也未必懂得使用電子消費券，對市民來說不夠方便。他又批評，上年疫情較輕微的時候仍有發放1萬港元，質疑為何今年卻變成5,000港元消費券，未必能惠及所有階層。