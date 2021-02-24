近70名民主派區議員有案在身　學者：被DQ機會高

政府修例要求區議員宣誓，違誓者將被取消議員資格（DQ）及5年內不能參選。實際上，本屆區議會上任年多以來，約70名民主派區議員均有控罪在身或曾經被捕，部分為有份組織或參與去年7月民主派35+初選，涉嫌違反《港區國安法》中「顛覆國家政權罪」，而已流亡英國的前民主黨議員、中西區區議員許智峯及其前黨友林卓廷等均官司纏身，若被判處為期逾3個月監禁，亦會喪失區議員資格。有學者則指一旦修例獲得通過，官司纏身的民主派區議員被DQ的機會極高，因其犯罪行為或構成不擁護《基本法》和效忠特區，甚至會被視為反政府有關。

政府日前公布修例內容，規定區議員宣誓安排及違誓後果，但不設追溯期。實際上，根據《區議會條例》，假如區議員被裁定罪名成立，且被判處為期超過3個月的監禁，而刑期又不得以罰款代替，不論是否獲得緩刑，即時喪失區議員資格。

警方國家安全處上月初以涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，合共拘捕55名民主派人士，包括香港大學法律學院前副教授戴耀廷、前議員區諾軒、身兼「民主動力」召集人的東區區議會副主席趙家賢、身兼「民主動力」副召集人的西貢區議會主席鍾錦麟等6名「35+公民投票當選計劃發起人」及「民主動力」負責協調人士，被捕還包括15名時任或前立法會議員，以及18名現任區議員。

葵青區議員尹兆堅、北區區議員林卓廷和許智峯，分別被控7至9條控罪，他們三人亦有參加民主派35+初選。4名現任區議員袁嘉蔚、岑敖暉、鄭達鴻及梁晃維，因去年參與立法會選舉時曾被DQ，政制及內地事務局局長曾國衞昨日表示，條例一旦通過，理論上4人應全部被DQ，他們不單止曾參與去年民主派初選被捕外，本身亦有案在身，袁嘉蔚被控於去年6月4日在維園煽惑他人參與未經批准集結，岑敖暉去年7月20日涉嫌違反禁聚令，梁晃維則於去年10月1日在銅鑼灣涉嫌參與非法集結被捕。

元朗區議員王百羽和九龍城區議員李軒朗於去年11月22日涉嫌串謀詐騙被捕，兩人被指在參與原訂9月6日舉行的立法會選舉，俗稱「超級區議會」的立法會區議會第二功能界別議席，所申報的選舉開支有誇大成分。其中王百羽團隊約489萬元的選舉開支，達上限64%，冠絕所有已申報的超區參選人開支。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為不設追溯期的條件過於寬鬆，以及沒有足夠的阻嚇力，皆因近70名有控罪在身或曾經被捕的民主派區議員對所觸犯的行為均未有悔意，亦沒有區議員願意公開承認過失，甚至向公眾道歉，他覺得政府某程度上是變相縱容了民主派區議員的違法行為。對於完成修例後，政府能否杜絕有別有用心的區議員濫用區議會資源，繼續進行反中亂港以及宣揚「港獨」的行為，他仍有保留，但形容是「有好過無」。

另外，離島區議員王進洋昨今於社交平台貼文，指在條例草案正式通過、安排宣誓時會自行辭職，但強調辭職後會繼續在社區服務，表明不會放棄從政。王曾與部分民主派區議員籌組「香港公民議政平台」，但該平台被指違法，未成立便夭折。公民黨的油尖旺區議會副主席余德寶透露，可能將於下周一和該黨其他區議員開會討論問題。