曾身處10個指明地方人士　需接受強制檢測

​政府晚上公布引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處10個指明地方的人士接受檢測。

當中包括：

1. 香港仔華貴道3號華貴邨華賢樓

2. 深水埗福華街570-572號及兼善里16-18號

3. 筲箕灣愛賢街8號東旭苑東曉閣

4. 黃大仙竹園道15號竹園(南)邨華園樓

5. 觀塘馬蹄徑3號麗裕大廈(大廈地下舖位及1樓除外)

6. 堅尼地城爹核士街11號浚峯

7. 元朗八鄉蓮花地11A號

8. 油麻地彌敦道315號

9. 沙田田心街22號雲疊花園第2座

10. 尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside K11 Musea名潮食館

明日(2月25日)在下列地點增設流動採樣站，服務對象為須接受強制檢測的居民及工作人員，包括堅彌地城遊樂場(科士街與士美菲路交界)、東旭苑東曉閣、黃大仙竹園(南)邨華園樓、觀塘麗裕大廈、沙田雲疊花園第2座。