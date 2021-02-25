何志平專欄：一號文件

2021年2月21日，中國中央政府一號文件發布了。今年是中國第14個五年計劃開局之年的第一個文件，特別重要和被注目。遠在內地的老教授發來春節問候並附上文件，說：「一如既往，都是以農為本！」

「中國以農立國，人口眾多，佔全球22%的人口，可耕地少得可憐，僅佔全球的12%，多是貧瘠之土地。中國是吃飯的國家，糧食是大事啊！中國在改革開放之後，1982年1月的一號文件便是與全國農村包產到戶的生產責任制有關的。之後連續5年每年的第一個文件都是對農村改革和農業發展作出部署。之後的10多20年，國家經歷了翻天覆地的改變，農產品從長期短缺到總量大體平衡的新階段。1996年，中國人民大學的溫博士帶出『三農』的概念。那是指中國農業『生產經營』、農村『制度建設』和農民『權利保障』；是把從事行業、居住地域和主體身份的三位一體的考慮。『農村是中華民族的搖籃，農業是國民經濟的基礎，農民是我們的衣食父母。失去這三者，也就失去了立國之本』。三農問題事關全局。中央政府於2003年正式將三農問題寫入工作報告。2004年的一號文件主題『重回三農』。之後連續18年，每年年初第一個國務院的公布，一號文件都是聚焦『三農』為主題。今年也不例外，更是把三農問題跟大局政策的大環境更緊密地融匯在一起。」

我問老教授：「18年來，三農問題如一，不斷的向前推行，因時度勢的與時並進。今年的有啥亮點？」

老教授滿懷信心的答：「文件名為《中共中央國務院關於全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》。根據報道和分析，有4大方面的部署。首先是要實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。在這多年來精準扶貧的基礎上，接續推進脫貧地區鄉村的振興，及加強農村低收入人口常態化的幫扶。」

「其次是加快推進農業現代化。我覺得這是整份文件最突出的部分，有3個重要的新內容，都是與保障糧企安全有關的，是夯實的『藏糧於地，藏糧於技』！一是打好種業翻身仗，包括重大科技育種和遺傳改良工程，良種聯合攻關等體系的項目；這是藏糧於技。其次是堅決守住18億畝耕地紅線，確保耕地數量不減少，質量有提高，並在2021年建設1億畝旱澇保收、高產穩產高標準農田，這是藏糧於地。還有的是強化現代農業科技和物質裝備支撐。」

「第3是大力實施鄉村建設行動，包括鄉村公共基礎設施建設和規劃，有序推進農村廁所革命和污水處理，和加快縣域內城鄉融合發展。提升農村基本公共服務水平、醫療保險制度、3級養老服務網絡和全面促進農村消費！」

「最後是加強黨對三農工作的全面領導。包括鄉村振興的工作機制機構建設和鄉村治理，和加強新時代農村文明建設。」

我欲深入了解這文件的戰略重要性，問：「今年是我國邁向第二個百年奮鬥目標的歷史關口。2035年中國要基本實現現代化，在這過程中，三農問題可不能拖後腿的啊！」

教授說：「所以這次文件起題是『全面推進鄉村振興』，是三農工作重心的歷史性轉移的新謀劃。三農工作，實際上關乎中國未來經濟社會發展的全局！文件題目的另一重點是『加快農業農村現代化』。新計劃是對糧食供給絕對安全的追求，配上高科技的發展投入和耕地的保障，國家把糧食安全列為地方各級黨委和政府的政治責任！從世界百年未有之大變局看，穩住農業基本盤，守好三農基礎是重要和緊迫的。構建新發展格局，把戰略基點放在擴大內需上，農村有巨大空間大有作為。拉近城鄉差距才可實現『雙循環』戰略，和實現民族復興的中國夢。」

主席說，「民族要復興，鄉村必振興！」