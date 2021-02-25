東方日報A1：龜速派發$5000電子消費券　益大商戶基層叫苦

新冠肺炎疫情蹂躪香港一年多，市民均期望新一份財政預算案紓困解難，但昨日出爐的預算案卻被指三無，既無「雙糧」、亦無「派糖」及無幫助中產！細看新年度的紓困開支只有645億元，較上一年度預算案用1,100億元紓困「減甜」約四成，即減少約455億元。今次預算案的重頭戲是斥資360億元，向合資格市民及新來港人士每人發放5,000元電子消費券，當局會透過儲值支付平台連續5個月分期派發，每月發放1,000元，料最快暑假開始供市民登記。當局期望消費券可協助受疫情影響的行業，但中小企業及小店擔心電子支付不普及及增加成本，斥措施向大商家傾斜；也有市民批評新一份預算案「厚商界、薄基層」。

財政司司長陳茂波昨日表示，全港18歲以上合資格市民及新來港人士均可獲派5,000元電子消費券，市民可先在政府登記網站，透過「智方便」或一次性密碼登記核實身份後，透過儲值支付平台領取消費券，並在限期內使用，預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元，有指當中6億元為行政費，用以支付承辦商服務費、宣傳等。陳茂波表示，會盡量減少消費券的限制，望年內可發放。消息人士解釋，不會做紙本消費券，也不會引入像澳門式的消費卡，以免防偽特徵等需求阻礙措施實行。

被問到政府為何推出消費券而不「派錢」，陳茂波表示，本港先後受到反修例衝突及疫情影響，企業經營困難，「不少行業好傷」。政府期望在經濟復原上「加把力」。他強調，電子消費券只適用於本地商戶，本地有實體店的外國品牌、本地網店亦可受理，但未能套用在海外網店。對於長者如何使用電子消費券一事，陳茂波指可由親屬協助領取，八達通亦十分普及。至於中小店舖沒有電子支付設備一事，陳茂波指會找儲值商討論，將提供多於一個平台予市民選擇，又料計劃推出後會吸引不少未有電子支付的商戶登記。

根據香港金融管理局資料，本港現時有18間持牌儲值支付工具營辦商，如八達通、支付寶、微信支付。財經事務及庫務局將在數天內接觸營辦商，並按照其市場普及程度、經驗、商戶數量、籌備時間等篩選。多間平台如八達通、AlipayHK均歡迎政府推出電子消費券，期待政府進一步公布有關詳情。

商戶對電子消費券看法不一，周生生大中華營運總經理劉克斌認為，因消費券「冇得儲」，變相百分百落入市場，有助帶動零售氣氛，預計餐飲、一般零售商能即時受惠，但因消費券分期發放，且金額不多，料高消費品，如珠寶首飾會是市民次選。對於消費券透過電子支付工具發放，他指集團旗下已接收支付寶、微信支付等，雖安裝過程辦理手續需時，但亦算方便，期望政府愈快發放愈好。

餐廳負責人羅小姐則指，其餐廳現時只收現金，擔心申請八達通等付款方式增加成本，指措施對餐廳「完全無幫助」。她又指，曾經有食客因餐廳無電子付款方式而「轉場」光顧其他店舖，質疑政府為何不直接派現金。經營豬肉檔的張先生表示，現時很多地方都能使用電子方式消費，期望政府電子消費券做好宣傳，吸引更多市民使用。

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