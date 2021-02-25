消費券設限交通水電費唔用得　市民轟措施離地小商戶難受惠

新一份財政預算案昨日(24日)出爐，但未有出現市民期望的紓困解難，不少支援措施減半，甚至取消。財政司司長陳茂波今早(25日)出席電台節目，有聽眾炮轟政府離地，斥責官員「不食人間煙火」；有聽眾指受新冠疫情影響，本港百業蕭條，市民已接近「餓死」，反問陳為何不直接派錢，又批評電子消費券的行政費高，而街市和小商戶沒有使用八達通，質疑做法只幫大財團。

陳茂波回應時一再重申，本港今年度赤字高達2,500多億港元，下年度赤字預算亦達1,016億港元，希望市民能夠諒解，形容要「睇餸食飯」，迫不得已要「減糖」；他又提到政府早前透過「防疫抗疫基金」，資助街市商戶安裝電子支付系統，而八達通作為本港最大儲值支付工具，「一定會搵佢幫手」，但希望能給予市民選擇，故最終會與多於一個平台合作。

他又指，希望透過派電子消費券幫助中小企，預計有關措施對本港經濟有0.7%的提振作用 ，強調希望消費券的使用範圍可以盡量寬，可用於街市、快餐店或本地網購等，但就不能用於支付交通費、水電費或交稅，並估計在內地生活的港人亦可以利用消費券，網購本港商戶的商品。

陳解釋，政府去年希望盡快幫助市民，故選擇直接派現金，但目前本地中小企、零售及餐飲業受疫情影響，政府希望給他們一些生意，同時減輕市民開支。他又鼓勵商戶未來推出推廣計劃配合，令經濟提振效果更大。

至於今次未有再推出公屋免租，陳指有關措施並非《財政預算案》的恒常安排，提到亦有意見認為公屋本身有補貼，有需要時可申請綜援。