東鐵線新信號系統時有失誤　港鐵承認初期需磨合

為配合沙中線下的東鐵線延伸過海，港鐵本月初更換東鐵線新信號系統，並加入新9卡列車與12卡列車作「混合跑」。新系統月啟用逾2星期已現大量問題，包括「假衝燈」等事故，亦有不少乘客反映9卡車較擠迫。港鐵今日(25日)回應指，新系統投入服務初期需磨合，會出現一些問題，亦曾有班次延誤，已日以繼夜與承辦商研究優化系統，在車務上亦有所安排，如早上8時至9時繁忙時間會在沙田及大圍站加開特別班次。

東鐵線大圍站今早7時許運作大致暢順，惟當下一班車為9卡車時，有不少乘客未及反應，排在只能上12卡車的候車位置，列車駛定後才驚覺「排錯隊」，急腳跑到車門位置上車。由於9車卡載客量約比12卡車少2成，亦有不少候車乘客未能登上9卡車，只能等候下一班車。港鐵車務營運總管黃琨瑋表示，觀察逾2星期後，認為9卡車承載力足夠，惟大圍站因車站設計所致，屯馬線轉車乘客往往迫在9卡車的頭幾卡車，致有乘客可能無法上車。

黃表示，已就情況作出車務調整安排，如安排職員在屯馬線月台提醒乘客下一班車為幾卡車，職員亦會拉起橙帶劃出通道，方便乘客移往其他車門。他指港鐵亦在早上繁忙時間在沙田及大圍站安排空車加開特別班車，前往九龍方向。黃重申，待乘客習慣9卡車安排，並經過工程人員評估後，會逐步增加9卡車班次，最終全部轉用9卡車。

至於新系統屢出現「假衝燈」及誤判距離等事故，黃指港鐵十分重視新系統表現，每日都會與承辦商商討如何優化，減少問題，亦感謝前線員工反映有關問題，並指經處理後相關問題已減少。他稱現時工程人員工積極壓縮工序時間，冀過海段能盡快通車。