港股漲逾500點　騰訊及滙豐彈3%　港交所倒跌

港股開市反彈逾400點後表現反覆，恒生指數升幅一度收窄至百餘點，暫飆逾500點，升上30,200點水平。國企指數升近300點；科技指數升逾200點，主板成交950億港元。

香港交易所早段反彈2.5%後再捱沽，一度挫2.7%，低見495元，暫跌0.5%，企506元水平。

大型科網股個別發展，騰訊升3%撐市，股價重上710元；小米集團升近1%；美團升幅收窄至0.6%；阿里巴巴倒跌0.6%。京東集團無起跌；快手升2.4%。

資金流入舊經濟股，滙豐控股升3%報47.5元；中國平安升1.7%；中國移動及建設銀行升0.8%；三桶油升2.1%至2.7%。不過百威亞太去年盈利倒退42%，股價跌逾2%，是表現最差藍籌。

中、港地產股都有追捧，華潤置地、碧桂園及中國海外飆6%至7%，是表現最佳幾隻藍籌。領展及長實升3.8%；新世界發展升3.6%；恒基地產及新鴻基地產升2.3%及1.7%；九龍倉置業升1.4%。

【09:21】港股開市升445點 騰訊重上700元 港交所彈逾1%

美股道指隔晚創新高，港股周四(25日)開市顯著反彈，恒生指數升455點或1.53%，報30,174點，重上三萬點大關。國企指數高開175點或1.52%，報11,684點；科技指數升245點或2.62%，報9,606點。

大型科網股反彈，美團開市飆4.7%，報383港元，是表現最佳藍籌；騰訊升1.9%報700元；小米集團升2%報27.4元；阿里巴巴升0.2%報243.4元。另外，京東集團及快手升1.1%及4%。

昨日被拋售的香港交易所反彈1.5%，開市報516.5元。多隻重磅股合力撐市，滙豐控股升3%報47.5元；中國移動升1.3%；中國平安及友邦保險升1%；建設銀行升0.5%。

國際油價再升破逾1年高位，中國海洋石油及中國石油飆4.5%及3.2%；中國石化升1.6%。