個人貸款計劃無可避免現壞帳　陳茂波：非取代短期失業援助

本港失業大軍激增至25萬人，外界關注港府會否推出臨時失業援助金之際，最終財政預算案僅推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」。財政司司長陳茂波今早(25日)出席電台節目表示，該計劃提供最多8萬港元貸款，強調是為失業人士提供多一個選項，並非取代短期失業援助。

陳續指，由於政府仍需要時間推動就業市場，故貸款計劃設計成容許借貸人在首年先還利息，以借足8萬港元為例子，首年每月還息金額僅70港元，其後5年每個月最高還款額亦只約1400港元。有聽眾擔心會出現大批借貸人無能力還款情況，陳相信當市民有工作時會盡能力還款，但坦言出現壞帳亦是無可避免、不出奇，而計劃亦已盡量兼顧自由工作者。他又解釋，銀行的角色只是協助處理申請文件，而金管局會與銀行商討行政安排，以防止計劃被濫用，同時申請手續更便捷。

對於政府今次提出增加股票印花稅，陳茂波指政府在選擇時會考慮多項因素，包括對全球競爭力的影響，以及做到「能者多付」的原則等。他提到其他稅種，例如物業空置稅的作用，是希望地產商盡快賣樓，對增加收入作用有限，而且相關條例仍有不少法律問題要處理；至於消費稅方面由於稅基廣、影響大，不能輕易做。但他同時提到，資產定義涵蓋不同類型物業，當局未來不會排除資產增值稅，又希望為在現行差餉制度下，將物業種類按價值及租值細分。

陳補充指，就算增加股票印花稅，但其實市民買賣100萬港元時，政府只是多收300港元，他認為投資者重視賺錢多於成本，重申與其他市場比較，香港並無股息稅或資產增值稅，而股票市場的競爭力並非靠「鬥平」。