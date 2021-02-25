警大角咀拘一男檢逾40公斤可卡因　市值約6千3百萬元

警方毒品調查科經線報分析及深入調查，於昨日(24日)展開拘捕行動，在大角咀以涉嫌「販毒」拘捕一名男子，並在行動中檢獲約40.3公斤懷疑可卡因，毒品市值約6,350萬港元。

毒品調查科高級督察譚瑋諾指，探員於昨午掩至洋松街一幢工廠大廈外埋伏，其後發現一名形迹可疑男子步出大廈，於是上前截查，並於男子手持的一個紅白藍帆布袋內發現5磚以膠紙包裹的懷疑毒品可卡因。

警方其後登上大廈內男子租用的一個約100呎劏房單位，再檢獲35磚懷疑可卡因、電子磅及剪刀。經點算後檢獲的毒品共重約40.3公斤，市值約6,350萬港元。警方經調查後拘捕該名25歲本地男子，據悉他報稱無業、並無黑幫背景，相信他於本月中開始租用涉案單位作毒品儲存倉，正進一步調查毒品來源。

譚續指，被捕男子現已被控兩項「販毒」，案件將於明日上午在西九龍裁判法院提堂，呼籲市民勿因貪念而被不法之徒指使進行毒品交易，強調販毒屬嚴重罪行，經定罪最高可被判終身監禁及罰款500萬港元。而工廈業主如發現租客在單位內存放不尋常物品、傳出可疑味道或用電量異常，應立即通知警方調查。