復必泰遲到市民焗打科興　醫生憂影響部分接種中心運作

科興研發的新冠疫苗首先抵港，將於明日(26日)正式接受市民接種預約，而復星及BioNTech的「復必泰」疫苗，卻因出口程序尚待完成，未能如期在今日(25日)到港，政府亦暫未有公布最新供港時間。西醫工會會長楊超發今早在電台節目表示，BioNTech疫苗延遲來港，將影響部分接種中心運作，可能令部分市民轉為接種科興疫苗。

他指出，近兩日已有不少市民到診所預約接種科興疫苗，每間診所介乎幾十至百多人，政府昨晚(24日)開始接受私家診所預訂科興疫苗，預料有1,000名私家醫生會訂購8萬劑疫苗，最快下星期二至三(3月2至3日)可為市民接種，流程與接種中心差不多，市民到診所後簽署電子同意書，接種後會獲打針紀錄。

醫護誠信同行主席林哲玄的團隊將承辦灣仔疫苗接種中心的工作，負責為市民接種BioNTech疫苗，林表示暫時未收到最新消息，相信當局會視乎疫苗供港時間才決定預約時間，而中心在3月底才開始運作，目前仍有緩衝時間。他指BioNTech疫苗抵港後會放於冷凍庫，在使用前一至兩天解凍，故認為疫苗在接種中心開始運作前一至兩日解凍，已有足夠時間準備。