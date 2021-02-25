陳智思批中港融合做得差　難怪青年淪黑暴　政界斥行會責無旁貸

反修例事件引發本港連串黑暴示威，最終逾萬人被捕。行政會議召集人陳智思接受香港恒生大學節目訪問時表示，不能責怪本港年輕人對中央政府及一國兩制不信任，因大部分港人都不理解內地制度，又指港府聚焦經濟發展，卻未有妥善處理中港融合帶來的問題，例如沒有周詳考慮市民及社會對「個人遊」的承受程度，也未能有效地與市民溝通，以致觸發社會矛盾及政治爭拗。他舉例指《逃犯條例》修訂草案，假如政府能及早向社會傳遞正確訊息，相信不會引起市民的猜疑。「23萬監察」發言人王國興直斥，陳與一眾行會成員責無旁貸，本身有責任做好解說一國兩制的工作，發表這些言論是極之不負責任和德不配位。

王國興批評陳作為行會召集人，是一個「不合格的火車頭」。他指出，特區政府自成立以來，一直沒有去殖民地化，以及未有做好推行國民教育的工作，導致大部分年輕人欠缺國民身份認同，對國家沒有好的觀念和認知，而一眾行會成員亦未有努力督促政府推行國教的愛國觀念，根本沒有足夠能力帶領香港和國家同步發展。

王續指，自從黃之鋒在2012年迫使政府推倒國民教育後，當局至今未見有決心推行國教，再加上一直容許香港電台製作反中亂港的節目，雖然廣播處處長梁家榮提前解約，換上另一名政務官李百全接任，但政府仍未展現出整治港台的態度。