垃圾徵費再上立法會　議員憂效益低市民或誤墮法網

政府擬重推垃圾徵費，但立法會上多名多名議員憂慮收費效益和執行困難。

環境局日前推出《香港資源循環藍圖2035》，中期目標是推行都市固體廢物收費，以2020年人均都市棄置量為標準，逐步減少固體廢物40%至45%，並將回收率提升至55%。立法會今日(25日)討論《2018年廢物處置(都市固體廢物收費)(修訂)條例草案》，多名議員憂慮都市固體廢物收費的效益和執行困難，而且市民或會因清理他人留下的垃圾而誤墮法網。

議員姚思榮指，政府外判人員缺乏監管，經常被傳媒發現「蛇王」、態度懶散，促政府訂立關鍵績效指標(KPI)，以確保計劃實際執行的效果。環境局副局長謝展寰回應指，當局正構思將來實際執行的監管模式，但暫未有檢討外判安排的想法。

議員柯創盛關注當局執法「甩轆」，他指當局雖然多管齊下打擊廢物問題，但並非萬無一失，認爲當局應該從宣傳及教育着手，改變市民處理廢物的習慣。議員易志明亦指，香港垃圾問題誇張，政府卻無能爲力，如不同種類的垃圾由不同部門處理，效率奇低，質疑固體廢物徵費計劃如何令市民有信心。他又指，根據條例，市民就算主動清理他人遺留的垃圾，都有機會被視爲非法處理垃圾，更可能被票控，認爲條例令市民左右爲難。

謝表示，要改善整體衞生情況，目標應該是宣傳和教育，改變社會文化和習慣，政府也會派出外展隊支援實際操作和加強宣傳，尤其是針對三無大廈和弱勢社群。他明白政府部門分工的問題，因此早前已由環保署統籌成立委員會，執法上不再作區分，只要發現垃圾，都會派一個部門一次過清理。

謝又指，如遇到他人非法棄置垃圾，最安全的做法就是安排清潔公司處理。議員易志明批評，市民變相要花額外成本處理垃圾，不然就要冒上法庭抗辯的風險，並不合理。

環境保護署助理署長(特別項目)陳筱鑫補充指，條例草案也有一系列豁免情況，例如清理海灘垃圾的義工活動可獲當局免費供應指定垃圾袋和賦權處理垃圾，只要市民有努力做預防措施以符合有關法例要求，都可作免責抗辯。